Ким: Мобилизованные россияне усложняют работу ВСУ. Среди мобилизованных есть определенный процент зашоренных, которые хотят убивать, насиловать и воровать

Гордон спросил Кима, сильно ли мобилизованные усложняют действия украинской армии.
"Ну, учитывая, что у нас – армия качества, а у них – армия количества, то усложняют в любом случае. Мне легко тут рассуждать. Надо спросить у ребят, которые стреляют по ним. Любой автомат усложняет действия. Другой вопрос, что со своей стороны количество трупов мобилизованных намного больше усложняет историю в России. С матерями, с информацией, которая добегает так или иначе до русской аудитории", – ответил глава ОВА.
В итоге, по его мнению, от объявления мобилизации в РФ "негативных последствий в разы больше", чем от действий мобилизованных россиян в Украине.
"Но да, это усложняет [продвижение] Вооруженным силам, безусловно, потому что определенный процент зашоренных есть, которые хотят убивать, насиловать, воровать и сюда приехали именно за этим", – добавил он.
Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.