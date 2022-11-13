Ким: Мобилизованные россияне усложняют работу ВСУ. Среди мобилизованных есть определенный процент зашоренных, которые хотят убивать, насиловать и воровать

Гордон спросил Кима, сильно ли мобилизованные усложняют действия украинской армии.

"Ну, учитывая, что у нас – армия качества, а у них – армия количества, то усложняют в любом случае. Мне легко тут рассуждать. Надо спросить у ребят, которые стреляют по ним. Любой автомат усложняет действия. Другой вопрос, что со своей стороны количество трупов мобилизованных намного больше усложняет историю в России. С матерями, с информацией, которая добегает так или иначе до русской аудитории", – ответил глава ОВА.

В итоге, по его мнению, от объявления мобилизации в РФ "негативных последствий в разы больше", чем от действий мобилизованных россиян в Украине.

"Но да, это усложняет [продвижение] Вооруженным силам, безусловно, потому что определенный процент зашоренных есть, которые хотят убивать, насиловать, воровать и сюда приехали именно за этим", – добавил он.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



