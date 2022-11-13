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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали около 650 российских оккупантов – Генштаб

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Россияне в войне против Украины потеряли 2840 танков, сообщил Генштаб ВСУ
Россияне в войне против Украины потеряли 2840 танков, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 80 860 российских оккупантов (+650 за последние сутки). Об этом сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины 13 ноября.

Другие потери оккупантов составили: 

  • танки – 2840 (+2);
  • боевые бронированные машины – 5742 (+12);
  • артиллерийские системы – 1837 (+8);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 206 (+1);
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4295 (+16);
  • специальная техника – 160.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02D6isLSvqPDx8UdZ2v27DB77YxxqpLpvE9JoNR2AkRDhNZcc5WjQppJx674xKbjyql


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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