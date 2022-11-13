ВСУ освободили еще одно село в Херсонской области недалеко от Новой Каховки

ВСУ деоккупировали уже более 60 населенных пунктов Херсонской области Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Деоккупацию села, по данным Минобороны, провела 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Львово находится в Бериславском районе на правом берегу Днепра недалеко от временно оккупированной Новой Каховки.

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