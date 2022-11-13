ВСУ освободили еще одно село в Херсонской области недалеко от Новой Каховки

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Деоккупацию села, по данным Минобороны, провела 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Львово находится в Бериславском районе на правом берегу Днепра недалеко от временно оккупированной Новой Каховки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.