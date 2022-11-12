Россияне обстреляли оккупированную ими Горностаевку Херсонской области, есть погибшие – глава обладминистрации

"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что повреждения получили около 10 домов.
"Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные РФ прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов", – рассказал Янушевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Большая часть Херсонской области, а также областной центр, была оккупирована российской армией в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подтвердил, что украинские военные уже зашли в Херсон.
12 ноября он сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.