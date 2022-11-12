Россияне обстреляли оккупированную ими Горностаевку Херсонской области, есть погибшие – глава обладминистрации

По данным главы ОВА, Горностаевку оккупанты обстреливали из "Градов" Фото: wikipedia.org

"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что повреждения получили около 10 домов.

"Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные РФ прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов", – рассказал Янушевич.

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