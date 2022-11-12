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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли оккупированную ими Горностаевку Херсонской области, есть погибшие – глава обладминистрации

По данным главы ОВА, Горностаевку оккупанты обстреливали из "Градов"
По данным главы ОВА, Горностаевку оккупанты обстреливали из "Градов"
Фото: wikipedia.org

12 ноября российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поселок Горностаевка Херсонской области, расположенный на захваченной ими территории на левом берегу Днепра. Об этом глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegrаm.

"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что повреждения получили около 10 домов.

"Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные РФ прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов", – рассказал Янушевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Большая часть Херсонской области, а также областной центр, была оккупирована российской армией в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подтвердил, что украинские военные уже зашли в Херсон.

12 ноября он сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, эвакуация, Град, РСЗО, вторжение, обстрелы, война России против Украины, женщины, погибшие, российские оккупанты, Ярослав Янушевич, россияне
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