С начала недели ВСУ освободили 179 населенных пунктов на юге страны

В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей ВСУ проводят стабилизационные мероприятия Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные.

Оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных общин, ведут воздушную разведку. Также продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов. Например, ночью с левого берега Днепра РФ обстреляла правый зенитно-ракетными системами С-300. Обошлось без потерь.

Также более 80 российских снарядов из реактивных систем залпового огня и вражеской артиллерии было направлено по Никопольской и Марганецкой общинам. Почти половину огня принял районный центр, ранены двое местных жителей. В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

От обстрелов пострадало учебное заведение, административные здания, частное предприятие, полностью разрушен один дом и вызваны два пожара, которые оперативно ликвидированы.

В Марганецкой общине люди не пострадали, но повреждено несколько частных домов.