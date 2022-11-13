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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала недели ВСУ освободили 179 населенных пунктов на юге страны

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В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей ВСУ проводят стабилизационные мероприятия
В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей ВСУ проводят стабилизационные мероприятия
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала недели на юге Украины силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные.

Оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных общин, ведут воздушную разведку. Также продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов. Например, ночью с левого берега Днепра РФ обстреляла правый зенитно-ракетными системами С-300. Обошлось без потерь.

Также более 80 российских снарядов из реактивных систем залпового огня и вражеской артиллерии было направлено по Никопольской и Марганецкой общинам. Почти половину огня принял районный центр, ранены двое местных жителей. В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

От обстрелов пострадало учебное заведение, административные здания, частное предприятие, полностью разрушен один дом и вызваны два пожара, которые оперативно ликвидированы.

В Марганецкой общине люди не пострадали, но повреждено несколько частных домов.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1930029017201206/

Контекст:

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Херсонская область, Николаевская область, ВСУ, война России против Украины
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