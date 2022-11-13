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За выходные продали более 35% тиража херсонской марки – глава "Укрпошти"

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Смелянский анонсировал запуск марки в декабре
Смелянский анонсировал запуск марки в декабре
Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegrаm

Более трети тиража почтовой марки, посвященной освобожденному от российских оккупантов городу Херсон, уже забронированы. Об этом сообщил вечером 13 ноября в Telegrаm глава "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"За выходные продали уже более 35% тиража херсонской марки, поэтому решили все же оставить немного, чтобы поставить в херсонские отделения. Очень жду поездку в Херсон, однако хочу приехать не с пустыми руками, так что немного терпения", – написал он.

Глава "Укрпошти" пожелал "всем хорошей и победной недели".

11 ноября Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет.

В "Укрпошті" уточняли, что тираж херсонской марки – 900 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, Укрпошта, Игорь Смелянский, продажа, почтовая марка
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