За выходные продали более 35% тиража херсонской марки – глава "Укрпошти"

"За выходные продали уже более 35% тиража херсонской марки, поэтому решили все же оставить немного, чтобы поставить в херсонские отделения. Очень жду поездку в Херсон, однако хочу приехать не с пустыми руками, так что немного терпения", – написал он.

Глава "Укрпошти" пожелал "всем хорошей и победной недели".

11 ноября Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет.

В "Укрпошті" уточняли, что тираж херсонской марки – 900 тыс.