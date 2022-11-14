Оккупанты наступают на трех направлениях и подвозят мобилизованных, украинские военные за сутки отбили семь атак – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября украинские военные в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Атакованными оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные сбили беспилотник типа "Орлан-10"; подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две другие важные цели врага.

"С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне", – добавили в сводке.

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