Украинские военные нанесли по оккупантам 27 ударов, в том числе по зенитно-ракетным комплексам – Генштаб ВСУ

Число ликвидированных оккупантов превышает, по данным Генштаба ВСУ, 80 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, по данным Генштаба ВСУ, за тот же период поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Украинские военные рассказали, что противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлении на Донбассе.

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