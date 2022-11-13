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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные нанесли по оккупантам 27 ударов, в том числе по зенитно-ракетным комплексам – Генштаб ВСУ

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Число ликвидированных оккупантов превышает, по данным Генштаба ВСУ, 80 тыс. человек
Число ликвидированных оккупантов превышает, по данным Генштаба ВСУ, 80 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли 27 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 13 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, по данным Генштаба ВСУ, за тот же период поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Украинские военные рассказали, что противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлении на Донбассе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08gdEhBLPwrrJVfPJF9Ck2ZZwKVX8DEmN6vna356mx7Yxnr6JyKeUYtupWpCZx8cel

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 ноября в Украине уже погибло около 80 860 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, Авдеевка, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Бахмут, российские оккупанты
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