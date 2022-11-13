Украинские военные нанесли по оккупантам 27 ударов, в том числе по зенитно-ракетным комплексам – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, по данным Генштаба ВСУ, за тот же период поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Украинские военные рассказали, что противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлении на Донбассе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 ноября в Украине уже погибло около 80 860 оккупантов.