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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденной территории Херсонской области на минах за один день подорвались два автомобиля, есть пострадавшие

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На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области много мин, предупреждают украинские власти и правоохранители
На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области много мин, предупреждают украинские власти и правоохранители
Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

13 ноября на освобожденной территории Херсонской области на мине подорвался автомобиль, в котором ехали сотрудники "Укрзалізниці". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Буквально сегодня произошел трагический инцидент, когда машина "Укрзалізниці" [...] вместе с шестью специалистами подорвалась на мине. К счастью, все живы", – сказал он.

Через некоторое время о еще одном таком случае сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сегодня зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск. На нее наехал легковой автомобиль и взорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, в том числе ребенок 11 лет. Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", – написал он в Telegram.

По словам Енина, за сегодня саперы исследовали в Херсонской области более трех гектаров площади, обнаружили более 40 взрывоопасных предметов, а всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе проверили свыше 40 гектаров территории и обезвредили около 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Контекст:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

В городе ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники.

Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, Укрзалізниця, Владимир Зеленский, пострадавшие, разминирование, Евгений Енин, мины, Кирилл Тимошенко
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