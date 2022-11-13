На освобожденной территории Херсонской области на минах за один день подорвались два автомобиля, есть пострадавшие

На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области много мин, предупреждают украинские власти и правоохранители Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

"Буквально сегодня произошел трагический инцидент, когда машина "Укрзалізниці" [...] вместе с шестью специалистами подорвалась на мине. К счастью, все живы", – сказал он.

Через некоторое время о еще одном таком случае сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сегодня зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск. На нее наехал легковой автомобиль и взорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, в том числе ребенок 11 лет. Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", – написал он в Telegram.

По словам Енина, за сегодня саперы исследовали в Херсонской области более трех гектаров площади, обнаружили более 40 взрывоопасных предметов, а всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе проверили свыше 40 гектаров территории и обезвредили около 2 тыс. взрывоопасных предметов.