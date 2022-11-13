Украинская армия восстановила контроль над Макеевкой Луганской области – обладминистрация

"Новости с фронта Луганской области: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Макеевка находится возле админграниц Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 12 ноября, по данным Гайдая, украинская армия освободила от оккупантов 11 населенных пунктов региона.