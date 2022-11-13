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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия восстановила контроль над Макеевкой Луганской области – обладминистрация

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12 ноября сообщалось об 11 деоккупированных ВСУ населенных пунктах Луганской области
12 ноября сообщалось об 11 деоккупированных ВСУ населенных пунктах Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

13 ноября Луганская областная военная администрация проинформировала в Telegrаm, что украинские военные взяли под контроль Макеевку.

"Новости с фронта Луганской области: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Макеевка находится возле админграниц Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 12 ноября, по данным Гайдая, украинская армия освободила от оккупантов 11 населенных пунктов региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, армия, война, Макеевка, вторжение, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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