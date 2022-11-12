ВСУ освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов Луганской области – Гайдай

По словам Гайдая, ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг", – отметил глава ОВА.

По его словам, в захваченных селах около линии фронта оккупанты выселили из жилья местное население и разместились в их домах.

"Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично", – подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что ситуация в Лисичанске и Северодонецке критическая, поскольку захваченные противником города не готовы к отопительному сезону.

"Местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются", – резюмировал глава ОВА.