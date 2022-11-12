ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов Луганской области – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Гайдая, ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один три километра
По словам Гайдая, ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 11 населенных пунктов Луганской области. Об этом 12 ноября заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает в Telegram пресс-служба ОВА.

"Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг", – отметил глава ОВА.

По его словам, в захваченных селах около линии фронта оккупанты выселили из жилья местное население и разместились в их домах.

"Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично", – подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что ситуация в Лисичанске и Северодонецке критическая, поскольку захваченные противником города не готовы к отопительному сезону.

"Местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются", – резюмировал глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (215028)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (183498)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85372)
4
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (74865)
5
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66698)
6
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (50193)
7
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці" (42718)
8
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (37994)
 
 
 
 