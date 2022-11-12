ВСУ освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов Луганской области – Гайдай

"Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг", – отметил глава ОВА.
По его словам, в захваченных селах около линии фронта оккупанты выселили из жилья местное население и разместились в их домах.
"Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично", – подчеркнул Гайдай.
Он также добавил, что ситуация в Лисичанске и Северодонецке критическая, поскольку захваченные противником города не готовы к отопительному сезону.
"Местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются", – резюмировал глава ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.