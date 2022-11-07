В ноябре оккупанты вывезли из Луганской области 300 украинских детей – Силы спецопераций

В ССО считают, что россияне похищают детей, чтобы заманить их родителей на территорию РФ Фото: EPA

Оккупанты под разными предлогами продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. В частности, более 100 детей вывезено якобы на оздоровление в Санкт-Петербург. 92 несовершеннолетних были вывезены в Новосибирскую, Ленинградскую и Тюменскую области РФ на усыновление.

Еще почти 100 детей были похищены из города Брянка и перевезены в Брянск. Там действует местный центр обучения детей. После того как они пройдут специальную проверку, детей распределяют по различным учебным заведениям в отдаленных российских регионах.

"Фактически, россияне берут украинских детей в плен, чтобы заманить на территорию России их родителей. Ведь для того, чтобы забрать ребенка с "лечения", или "учебы", необходимо ехать в соответствующий город на территории России. После чего россияне планируют расквартировать их там под предлогом того, что невозможно вернуться на территорию, где объявлено военное положение", – говорится в сообщении.