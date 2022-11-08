ВСУ подорвали склад топлива оккупантов в Луганской области – стратком ВСУ

"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов. Вражеские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области – между Торским и Кременной", – сказано в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Глава ОВА Сергей Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.