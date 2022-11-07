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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ поразили базу батальона "Ахмат" в Лисичанске, десятки погибших

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Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом, отметили в Генштабе ВСУ
Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили базу подразделения батальона "Ахмат" во временно оккупированном Лисичанске Луганской области.

Об этом 7 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый.

"В эти сутки был нанесен высокоточным оружием удар по базе так называемого батальона "Ахмат". По предварительным данным, более 30 погибших, около 15 раненых, но данные еще доразведываются, – сказал Череватый. – "Ахмат"-сила заиграет новыми красками".

Об ударе ВСУ в утренней сводке сообщили также в Генштабе, отметив, что реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, раненые, батальон, ВСУ, война России против Украины, погибшие, спикер, погибшие российские военные, российские оккупанты, Сергей Череватый
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