ВСУ поразили базу батальона "Ахмат" в Лисичанске, десятки погибших

Об этом 7 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый.

"В эти сутки был нанесен высокоточным оружием удар по базе так называемого батальона "Ахмат". По предварительным данным, более 30 погибших, около 15 раненых, но данные еще доразведываются, – сказал Череватый. – "Ахмат"-сила заиграет новыми красками".

Об ударе ВСУ в утренней сводке сообщили также в Генштабе, отметив, что реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

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