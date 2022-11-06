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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай рассказал, при каких условиях украинская армия освободит Лисичанск и Северодонецк

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Лисичанск и Северодонецк оккупанты захватили летом
Лисичанск и Северодонецк оккупанты захватили летом
Фото: ЕРА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил 6 ноября в Telegrаm появившуюся ранее информацию российских СМИ о сотнях мобилизованных россиян, уничтоженных Вооруженными силами Украины в районе Макеевки Сватовского района.

"В луганской Макеевке россияне потеряли 500 своих солдат. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации. А так нет тела – нет дела", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что "рашисты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку".

"[Они] ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит, орки поубегают, потому что город настолько разбит, что не может использоваться как крепость", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск украинская армия покинула 3 июля.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, армия, война, военные, Макеевка, Северодонецк, Лисичанск, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери армии России, Белогоровка, контрнаступление
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