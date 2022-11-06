Гайдай рассказал, при каких условиях украинская армия освободит Лисичанск и Северодонецк

"В луганской Макеевке россияне потеряли 500 своих солдат. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации. А так нет тела – нет дела", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что "рашисты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку".

"[Они] ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит, орки поубегают, потому что город настолько разбит, что не может использоваться как крепость", – объяснил Гайдай.

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25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск украинская армия покинула 3 июля.

