Гайдай рассказал, при каких условиях украинская армия освободит Лисичанск и Северодонецк

"В луганской Макеевке россияне потеряли 500 своих солдат. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации. А так нет тела – нет дела", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что "рашисты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку".
"[Они] ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит, орки поубегают, потому что город настолько разбит, что не может использоваться как крепость", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск украинская армия покинула 3 июля.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.