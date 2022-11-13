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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области 10 российских оккупантов изнасиловали 12-летнюю девочку. Перехват СБУ

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В перехватах оккупанты жалуются, что им ограничили выезд из населенных пунктов
В перехватах оккупанты жалуются, что им ограничили выезд из населенных пунктов
Фото: ЕРА

В Луганской области 10 оккупантов изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров российских военных, 13 ноября опубликованные Службой безопасности в Facebook.

В распоряжение СБУ попали два перехвата, на которых захватчики рассказывают о своих преступлениях.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", – сказал недавно мобилизованный в РФ оккупант, подразделение которого базируется в Кременной Луганской области.

В еще одном перехвате российский военный утверждает, что оккупанты изнасиловали женщину в Донецкой области.

"Ну, короче, теперь ни в огород, никуда не выедем… там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы", – рассказал мобилизированный захватчик, который дислоцируется под Бахмутом.

В СБУ отметили, что следователи спецслужбы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/2993384310964176/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, изнасилование, спецслужбы, война России против Украины, женщины, девочка
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