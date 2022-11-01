В Украине зафиксировано 100 случаев сексуального насилия оккупантами РФ – генпрокурор

"Мы столкнулись с ситуацией, что пострадавшие не заявляют о сексуальном насилии со стороны российских военных. Тогда мы проанализировали, почему так происходит, и выяснили, что люди боятся сообщать о том, что с ними произошло, по двум основным причинам: они боятся осуждения со стороны родственников и окружения и боятся повторной оккупации", – говорит генпрокурор.

Также, по его словам, жертвы боятся того, что информация о них станет публичной. Кроме того, многие из пострадавших таким образом избегают повторной психологической травмы.

"Мы подготовили стратегию расследования этих преступлений, которая предусматривает ориентацию на интересы потерпевшего, малейшую возможность ретравматизации потерпевшего. Например, сконцентрироваться на том, чтобы допрос был один, а не несколько, и только когда человек готов давать показания. Эта стратегия строится на международном опыте", – отметил Костин.

В частности, он рассказал, что у правоохранителей есть отдельные проекты по внедрению этой стратегии со спецпредставителем генерального секретаря ООН Прамилой Паттен.

"Кроме того, мы организовываем материальную помощь и разрабатываем механизм денежной компенсации. То есть это полноценная помощь и опека, а не только получение показаний. Конечно, еще многое нужно сделать, чтобы вся эта новая система заработала полноценно, но я уже сейчас призываю пострадавших от сексуального насилия со стороны оккупационных войск сообщать об этом украинским правоохранителям. Безопасность потерпевших и свидетелей – наш приоритет №1. А полученные свидетельства помогут добиться наказания преступников в украинских и международных судах. Но справедливость не будет полной, пока потерпевшие не получат компенсации", – считает генпрокурор.