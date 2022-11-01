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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине зафиксировано 100 случаев сексуального насилия оккупантами РФ – генпрокурор

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Жертвы сексуального насилия часто не хотят давать показания из страха осуждения со стороны окружения
Жертвы сексуального насилия часто не хотят давать показания из страха осуждения со стороны окружения
Фото: depositphotos.com

Украинские правоохранители задокументировали 100 случаев сексуального насилия военными РФ. Но многие пострадавшие не хотят заявлять о произошедшем. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября.

"Мы столкнулись с ситуацией, что пострадавшие не заявляют о сексуальном насилии со стороны российских военных. Тогда мы проанализировали, почему так происходит, и выяснили, что люди боятся сообщать о том, что с ними произошло, по двум основным причинам: они боятся осуждения со стороны родственников и окружения и боятся повторной оккупации", – говорит генпрокурор.

Также, по его словам, жертвы боятся того, что информация о них станет публичной. Кроме того, многие из пострадавших таким образом избегают повторной психологической травмы. 

"Мы подготовили стратегию расследования этих преступлений, которая предусматривает ориентацию на интересы потерпевшего, малейшую возможность ретравматизации потерпевшего. Например, сконцентрироваться на том, чтобы допрос был один, а не несколько, и только когда человек готов давать показания. Эта стратегия строится на международном опыте", – отметил Костин.

В частности, он рассказал, что у правоохранителей есть отдельные проекты по внедрению этой стратегии со спецпредставителем генерального секретаря ООН Прамилой Паттен. 

"Кроме того, мы организовываем материальную помощь и разрабатываем механизм денежной компенсации. То есть это полноценная помощь и опека, а не только получение показаний. Конечно, еще многое нужно сделать, чтобы вся эта новая система заработала полноценно, но я уже сейчас призываю пострадавших от сексуального насилия со стороны оккупационных войск сообщать об этом украинским правоохранителям. Безопасность потерпевших и свидетелей – наш приоритет №1. А полученные свидетельства помогут добиться наказания преступников в украинских и международных судах. Но справедливость не будет полной, пока потерпевшие не получат компенсации", – считает генпрокурор.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, расследование, война России против Украины, сексуальное насилие, Андрей Костин, Офис генпрокурора, российские оккупанты, Прамила Паттен
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