Российские оккупанты убили двух мирных жителей Бахмута – ОВА

"За 12 ноября россияне убили двух гражданских в Донецкой области – в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще один человек, по его данным, получил ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела двух мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Ямполя и Яровой.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1204 человека, еще 2588 мирных жителей получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.