Войска РФ убили в Донецкой области еще двух гражданских – военная администрация

"За 11 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще четыре человека в области получили ранения", – проинформировал он.
Кроме того, вчера правоохранители обнаружили тела пяти человек, убитых россиянами во время оккупации: четыре из них были в Ямполе, еще один – в Яровой.
Жертвы среди гражданских в Авдеевке и Бахмуте фиксировали и 10 ноября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.