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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ убили в Донецкой области еще двух гражданских – военная администрация

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Жертвы среди гражданских зафиксированы в Бахмуте и Авдеевке, где идут ожесточенные бои
Жертвы среди гражданских зафиксированы в Бахмуте и Авдеевке, где идут ожесточенные бои
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска 11 ноября убили в Донецкой области еще двух гражданских, сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

"За 11 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще четыре человека в области получили ранения", – проинформировал он. 

Кроме того, вчера правоохранители обнаружили тела пяти человек, убитых россиянами во время оккупации: четыре из них были в Ямполе, еще один – в Яровой. 

Жертвы среди гражданских в Авдеевке и Бахмуте фиксировали и 10 ноября

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, оккупация, Донецкая ОГА, Ямполь, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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