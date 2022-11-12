Войска РФ убили в Донецкой области еще двух гражданских – военная администрация

Жертвы среди гражданских зафиксированы в Бахмуте и Авдеевке, где идут ожесточенные бои Фото: ЕРА (архив)

"За 11 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще четыре человека в области получили ранения", – проинформировал он.

Кроме того, вчера правоохранители обнаружили тела пяти человек, убитых россиянами во время оккупации: четыре из них были в Ямполе, еще один – в Яровой.

Жертвы среди гражданских в Авдеевке и Бахмуте фиксировали и 10 ноября.

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