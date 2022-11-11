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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Бахмута и Авдеевки погибло два мирных жителя

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1193 человека
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1193 человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области погибло два мирных жителя. Об этом в Telegram 11 ноября заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке", – сообщил Кириленко.

По его словам, еще пять человек получили ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела шести мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Дробышево и Яровой – четыре и два соответственно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1193 человека, еще 2583 мирных жителя получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Авдеевка, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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