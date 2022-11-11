В результате обстрелов Бахмута и Авдеевки погибло два мирных жителя

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1193 человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 10 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке", – сообщил Кириленко.

По его словам, еще пять человек получили ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела шести мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Дробышево и Яровой – четыре и два соответственно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1193 человека, еще 2583 мирных жителя получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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