Из Мариуполя сбежали российские подрядчики, не заплатив людям зарплаты – Андрющенко

"Причина оказалась очень пикантной. Так, вчера Басманный суд арестовал председателя ООО "Петербургский ренессанс" Ивана Оринчука за мошенничество в особо крупных размерах на… работах в московском Кремле", – рассказал он.

По словам Андрющенко, именно этот подрядчик проводит основную часть работ в городе.

"Такая интересная история реалий Мариуполя и его восстановления после оккупантов", – написал советник мэра.