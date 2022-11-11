Из Мариуполя сбежали российские подрядчики, не заплатив людям зарплаты – Андрющенко

"Причина оказалась очень пикантной. Так, вчера Басманный суд арестовал председателя ООО "Петербургский ренессанс" Ивана Оринчука за мошенничество в особо крупных размерах на… работах в московском Кремле", – рассказал он.
По словам Андрющенко, именно этот подрядчик проводит основную часть работ в городе.
"Такая интересная история реалий Мариуполя и его восстановления после оккупантов", – написал советник мэра.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.