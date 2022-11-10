В Киеве презентовали план послевоенного восстановления Мариуполя – Донецкая ОВА

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Эта дискуссия может показаться преждевременной, но мы должны уже сейчас думать о будущем. Будущее Мариуполя, безусловно, возможно только под украинским флагом, и в освободившийся город мы должны заходить уже с готовым планом действий", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, план восстановления Мариуполя не касается конкретных построек, главное – "наработать подходы и общую философию восстановления".

"Восемь лет, прошедшие с начала российского вторжения в Украину, Мариуполь прожил с большой пользой. Даже несмотря на близость к линии фронта, город стремительно развивался. Без преувеличения: как никогда в своей истории. Мариуполь стал настоящим лицом украинского Донбасса, крайней точкой Европы. Именно это мы должны развивать и умножать в новом Мариуполе", – отметил глава Донецкой ОВА.

Как указал Кириленко, Мариуполь должен быть "комфортным для жизни, удобным для всех, эффективным с экономической точки зрения и чистым – с экологичной".

"Знаю, что возрождать свой город будут и сотни тысяч мариупольцев, которые сейчас разбросаны по всему миру, изгнаны россиянами из собственных домов. Это будет общее дело и общий успех, – подчеркнул руководитель ОВА. – Оккупанты говорят о якобы восстановлении Мариуполя, но все, на что они способны, – это убивать, разрушать и создавать атмосферу ужаса и абсурда. Их господство в Мариуполе будет кратким. Мы вернемся и все отстроим. А они исчезнут, как роса под подошвами Вооруженных сил Украины".

Мероприятие "Стратегия возрождения Мариуполя" состоялось в пресс-центре "Укринформа", в нем, кроме Кириленко, в частности, принял участие и мэр города Вадим Бойченко.

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