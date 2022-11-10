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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве презентовали план послевоенного восстановления Мариуполя – Донецкая ОВА

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Будущее Мариуполя, безусловно, возможно только под украинским флагом, отметил Кириленко
Будущее Мариуполя, безусловно, возможно только под украинским флагом, отметил Кириленко
Фото: EPA

План послевоенного восстановления временно оккупированного Мариуполя Донецкой области 10 ноября был презентован в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Эта дискуссия может показаться преждевременной, но мы должны уже сейчас думать о будущем. Будущее Мариуполя, безусловно, возможно только под украинским флагом, и в освободившийся город мы должны заходить уже с готовым планом действий", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, план восстановления Мариуполя не касается конкретных построек, главное – "наработать подходы и общую философию восстановления".

"Восемь лет, прошедшие с начала российского вторжения в Украину, Мариуполь прожил с большой пользой. Даже несмотря на близость к линии фронта, город стремительно развивался. Без преувеличения: как никогда в своей истории. Мариуполь стал настоящим лицом украинского Донбасса, крайней точкой Европы. Именно это мы должны развивать и умножать в новом Мариуполе", – отметил глава Донецкой ОВА.

Как указал Кириленко, Мариуполь должен быть "комфортным для жизни, удобным для всех, эффективным с экономической точки зрения и чистым – с экологичной".

"Знаю, что возрождать свой город будут и сотни тысяч мариупольцев, которые сейчас разбросаны по всему миру, изгнаны россиянами из собственных домов. Это будет общее дело и общий успех, – подчеркнул руководитель ОВА. – Оккупанты говорят о якобы восстановлении Мариуполя, но все, на что они способны, – это убивать, разрушать и создавать атмосферу ужаса и абсурда. Их господство в Мариуполе будет кратким. Мы вернемся и все отстроим. А они исчезнут, как роса под подошвами Вооруженных сил Украины".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid021QJq3mbYqJSSGZNy6YccoHXufPPuM8MHJa242rMSMrSvMrvJYSbzFpkdU5fZTYJyl

Мероприятие "Стратегия возрождения Мариуполя" состоялось в пресс-центре "Укринформа", в нем, кроме Кириленко, в частности, принял участие и мэр города Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Донецкая ОГА, война России против Украины, Вадим Бойченко, инфраструктура, будущее, Павел Кириленко, мэр, восстановление
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