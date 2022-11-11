ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и медикам электроэнергию на 250 млн грн

Бесплатной электроэнергией обеспечиваются более 100 государственных и коммунальных медицинских учреждений Фото: depositphotos.com

В рамках инициативы Ахметова медицинские и военные учреждения в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях получили 45,15 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволило государственному бюджету сэкономить 250 млн грн и направить эти средства на неотложные нужды обороны.

Бесплатной электроэнергией обеспечиваются более 100 государственных и коммунальных медицинских учреждений, а также военные и силовые структуры, сообщили в компании.

В частности, электроэнергией была обеспечена Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №8 и другие учреждения.