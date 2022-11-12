Зеленский о войне с российскими оккупантами: В Донецкой области – просто ад

"Успех на юге стал возможным благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники в Херсонской области, – это слова благодарности вам всем. [...] И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад", сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что "там ежедневно чрезвычайно жестокие бои".

"Наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях", – объяснил он.

В числе районов, где идут "особо жестокие бои", Зеленский назвал Павловку, Марьинку, Первомайское и Авдеевку. Глава государства перечислил несколько подразделений, которые участвуют в боях.

"1-й и 2-й батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 72-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 110-я отдельная механизированная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада и 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", которая всех там поддерживает. Спасибо вам, воины, за вашу стойкость, за вашу храбрость", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)