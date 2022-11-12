ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о войне с российскими оккупантами: В Донецкой области – просто ад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генштаб ВСУ ежедневно сообщает об интенсивных боях в Донецкой области
Генштаб ВСУ ежедневно сообщает об интенсивных боях в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В обращении к украинцам по итогам 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех Вооруженных сил Украины на юге страны стал возможен благодаря тяжелым боям с российскими оккупантами на Донбассе. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента Украины.

"Успех на юге стал возможным благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники в Херсонской области, – это слова благодарности вам всем. [...] И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад", сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что "там ежедневно чрезвычайно жестокие бои".

"Наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях", – объяснил он.

В числе районов, где идут "особо жестокие бои", Зеленский назвал Павловку, Марьинку, Первомайское и Авдеевку. Глава государства перечислил несколько подразделений, которые участвуют в боях.

"1-й и 2-й батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 72-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 110-я отдельная механизированная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада и 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", которая всех там поддерживает. Спасибо вам, воины, за вашу стойкость, за вашу храбрость", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Донецкой обладминистрации, на конец августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Зеленский еще в обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

О попытках российских войск продвинуться в районе Бахмута Генштаб ВСУ сообщает в своих сводках ежедневно последние несколько недель.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Донбасс, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (191156)
2
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85802)
3
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (80241)
4
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (59066)
5
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці" (43079)
6
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (39006)
7
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (31584)
8
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (25403)
 
 
 
 