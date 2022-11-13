Вечером оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Сумскую область – глава ОВА

Он отметил, что войска РФ до полуночи обстреляли Середино-Будскую общину.
"Было 12 прилетов из ствольной артиллерии. И по Эсманской общине враг дважды ударил из минометов", – сообщил Живицкий.
Жертв и разрушений не было.
Ночью оккупанты область не обстреливали.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.