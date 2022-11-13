Вечером оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Сумскую область – глава ОВА

Живицкий сообщил, что пострадавших нет Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Он отметил, что войска РФ до полуночи обстреляли Середино-Будскую общину.

"Было 12 прилетов из ствольной артиллерии. И по Эсманской общине враг дважды ударил из минометов", – сообщил Живицкий.

Жертв и разрушений не было.

Ночью оккупанты область не обстреливали.