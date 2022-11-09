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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли Сумскую область, использовав зажигательные боеприпасы – ОВА

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Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины, отметил глава Сумской ОВА
Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 9 ноября продолжили обстрелы приграничья в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины. По одному из приграничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня, – написал руководитель ОВА. – В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой".

По словам Живицкого, в результате обстрела оккупантами люди не пострадали.

"Подробности относительно повреждений уточняются", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, накануне, 8 ноября, российская армия обстреляла пять общин региона, одно из сел приграничья осталось без света.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, кукуруза, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты
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