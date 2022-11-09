Российские войска обстреляли Сумскую область, использовав зажигательные боеприпасы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины. По одному из приграничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня, – написал руководитель ОВА. – В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой".

По словам Живицкого, в результате обстрела оккупантами люди не пострадали.

"Подробности относительно повреждений уточняются", – резюмировал он.

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