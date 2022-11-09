Российские войска обстреляли Сумскую область, использовав зажигательные боеприпасы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины. По одному из приграничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня, – написал руководитель ОВА. – В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой".
По словам Живицкого, в результате обстрела оккупантами люди не пострадали.
"Подробности относительно повреждений уточняются", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Так, накануне, 8 ноября, российская армия обстреляла пять общин региона, одно из сел приграничья осталось без света.