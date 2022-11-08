ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия 8 ноября обстреляла пять общин Сумской области, одно из сел приграничья осталось без света – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, отметил Живицкий
Оккупанты выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 8 ноября обстреляли территорию пяти общин Сумской области – Краснопольскую, Белопольскую, Зноб-Новгородскую, Великописаревскую и Миропольскую (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего, по его словам, оккупанты выпустили по приграничью региона 59 мин и снарядов.

"Краснопольская община: в 10.20 на одно из приграничных сел армейцы РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту общины около 14.00 россияне одновременно ударили из САУ (два прилета) и минометов (14 прилетов). К счастью, без разрушений, – написал Живицкий. – По Великописаревской общине враг бил из минометов. Было три взрыва на нашей территории. Без разрушений".

По Зноб-Новгородской общине оккупанты тоже стреляли из минометов (восемь прилетов), обошлось без разрушений, продолжил руководитель Сумской ОВА.

"Белопольская община: здесь россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях приграничного села. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада", – рассказал Живицкий.

Территорию Миропольской общины россияне обстреляли из минометов (11 прилетов), добавил глава ОВА. В результате удара разрушений не зафиксировано, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02ykCcQVcQvCpssUdQw4KZEGr1F4ohU7nfkosCMYS6dRmC3p5Fn885r7act2bQGfkQl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, накануне, 7 ноября оккупанты пять раз из артиллерии и минометов обстреляли территорию Краснопольской и Белопольской общин.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Сумская область, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (168810)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (117368)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (95074)
4
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (69478)
5
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (62970)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (45764)
7
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (39069)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35772)
 
 
 
 