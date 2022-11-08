Российская армия 8 ноября обстреляла пять общин Сумской области, одно из сел приграничья осталось без света – ОВА

Оккупанты выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего, по его словам, оккупанты выпустили по приграничью региона 59 мин и снарядов.

"Краснопольская община: в 10.20 на одно из приграничных сел армейцы РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту общины около 14.00 россияне одновременно ударили из САУ (два прилета) и минометов (14 прилетов). К счастью, без разрушений, – написал Живицкий. – По Великописаревской общине враг бил из минометов. Было три взрыва на нашей территории. Без разрушений".

По Зноб-Новгородской общине оккупанты тоже стреляли из минометов (восемь прилетов), обошлось без разрушений, продолжил руководитель Сумской ОВА.

"Белопольская община: здесь россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях приграничного села. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада", – рассказал Живицкий.

Территорию Миропольской общины россияне обстреляли из минометов (11 прилетов), добавил глава ОВА. В результате удара разрушений не зафиксировано, резюмировал Живицкий.

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