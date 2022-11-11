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ОБЩЕСТВО

Жительницы Ахтырки рассказали о помощи от Фонда Рината Ахметова

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Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили очередную партию гуманитарной помощи в Ахтырку Сумской области. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе Фонда.

Среди получателей помощи – местные жительницы Екатерина и Александра, которые поделились своими воспоминаниями о первых днях войны. Они рассказали о вражеских обстрелах центра города и массива "Дачный", а также поблагодарили Фонд за оказанную поддержку.

"Большое спасибо Ринату Ахметову и всему коллективу Фонда", – говорит Александра.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", говорил 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

8 апреля Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.

За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦвоинскую частьвзорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.

Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Теги: СКМ, Сумская область, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Ахтырка
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