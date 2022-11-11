Жительницы Ахтырки рассказали о помощи от Фонда Рината Ахметова

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

Среди получателей помощи – местные жительницы Екатерина и Александра, которые поделились своими воспоминаниями о первых днях войны. Они рассказали о вражеских обстрелах центра города и массива "Дачный", а также поблагодарили Фонд за оказанную поддержку.

"Большое спасибо Ринату Ахметову и всему коллективу Фонда", – говорит Александра.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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