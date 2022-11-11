Жительницы Ахтырки рассказали о помощи от Фонда Рината Ахметова

Среди получателей помощи – местные жительницы Екатерина и Александра, которые поделились своими воспоминаниями о первых днях войны. Они рассказали о вражеских обстрелах центра города и массива "Дачный", а также поблагодарили Фонд за оказанную поддержку.
"Большое спасибо Ринату Ахметову и всему коллективу Фонда", – говорит Александра.
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", говорил 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
8 апреля Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, воинскую часть, взорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.
Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.