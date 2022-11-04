ДТЭК Ахметова с начала полномасштабного вторжения России направила на поддержку ВСУ и гуманитарные цели 632 млн грн

С 24 февраля ДТЭК предоставила более, чем 100 заведениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию на суммы свыше 250 млн грн Фото: dtek-krem.com.ua

Группа продолжает закупать оборудование для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт, отметили в пресс-службе. Предприятия группы регулярно передают теплую одежду, медикаменты и продуктовые наборы.

"Вся помощь защитникам Украины оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". За все время полномасштабного вторжения группа ДТЭК передала военным около 200 автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов. ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, снабжая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды. Вместе с Фондом Рината Ахметова организуется передача помощи в регионы. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Украине, представители компании ДТЭК передали продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей", – сказано в сообщении.

В группе добавили, что с 24 февраля ДТЭК предоставила более, чем 100 заведениям критической инфраструктуры – военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях – бесплатную электроэнергию на сумму больше 250 млн гривен.

"Сегодня ДТЭК все силы направил на восстановление разрушенной врагом инфраструктуры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу энергосистемы и минимизировать неудобства для потребителей. Это ключевой и безусловный приоритет. При этом мы продолжаем поддерживать вооруженные силы Украины необходимым оборудованием и средствами. Эта помощь будет продолжаться до окончательной победы Украины. Это четкая позиция компании и ее акционера Рината Ахметова", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В целом с начала войны бизнесы Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.