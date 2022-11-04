Ахметов во время войны потерял больше всех из украинского списка Forbes – СМИ

Ринат Ахметов: По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и "Азовстали" из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд Фото: dtek.com

"По состоянию на октябрь его состояние американский Forbes Billianaires оценивал в $4,3 млрд. Год назад НВ и Dragon Capital насчитали ему $11,5 млрд", – пишут авторы.

Металлургическая группа "Метинвест" – главный актив Ахметова – потеряла "Азовсталь" и ММК имени Ильича, два крупнейших металлургических комбината в оккупированном Мариуполе.

"По восстановительной стоимости (расходы на построение аналогичных компаний. – НВ) потери ММК им. Ильича и "Азовстали" из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд", – говорил Ахметов в интервью НВ.

Кроме того, периодически останавливаются горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Внутренний спрос на железную руду сократился, а экспорт почти остановился из-за блокады Россией морских портов.

"Второй крупнейший бизнес Рината Ахметова – энергохолдинг ДТЭК – тает на глазах. От ракетных обстрелов страдает все: от линий электропередачи до электростанций. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, стоимость оборудования, необходимого для восстановления, составляет "сотни миллионов долларов", – пишет издание.

Оккупированы все ветроэлектростанции, часть солнечных электростанций и две ТЭС. Из других заметных изменений в бизнесе Ахметова журналисты отметили потери в аграрном холдинге HarvEast и добровольный отказ всех медиаактивов.

При этом Ахметов больше остальных крупных бизнесменов отдает на поддержку ВСУ и гражданского населения, посчитали в НВ.

"Общая сумма помощи (гуманитарной и милитарной) – более 3 млрд грн", – сообщает издание со ссылкой на данные СКМ.