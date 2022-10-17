Ахметов передал на фронт 25 стальных модульных укрытий

Эта разработка нетипична для компании, отметили в группе "Метинвест", но специалисты компании быстро наладили производство укрытий, чтобы обеспечить нужды военнослужащих.

Такое укрытие является полноценным полевым жильем: здесь есть зона для отдыха и обустройства минимального быта военных. Также есть место для буржуйки и выход для трубы, в полу предусмотрены стоки для воды и есть запасной выход с лестницей. Если опустить такое укрытие на 1,5 м под землю, оно может выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, сообщили в компании.

В то же время металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место укрытия в разобранном виде и собрать прямо на позиции. Производство одного укрытия стоит 200 тыс. грн. Украинские воины получают их бесплатно.

"Такой мобильный блиндаж можно легко транспортировать. При правильной установке он предоставляет собой очень надежную защиту для бойцов, которые могут отдохнуть в полевых условиях. "Метинвест" планирует выйти на производство около 30 укрытий ежемесячно и передавать блиндажи на нужды украинских защитников", – рассказал операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Сначала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.