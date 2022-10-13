Ахметов передал военным более 7 тонн металла для защиты позиций

С начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией более 3 млрд грн Фото: metinvestholding.com

"В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Ринат Ахметов с первых дней войны передает металл для нужд ВСУ и теробороны. Из него налажено системное производство противотанковых ежей, мини-бастионов, пластин для бронежилетов и жесткой защиты техники, различных видов полевых печей, саперных кошек для дистанционного разминирования территорий и других необходимых вещей", – сказано в сообщении.

Металлоцентр "Метинвест-СМЦ" в Кривом Роге бесплатно отгрузил для армии очередную партию металла – около 7 тонн арматуры, отметили в компании. В сотрудничестве с компанией RGC Production из нее было изготовлено 20 тысяч строительных скоб для военных, обороняющих Донбасс, готовая продукция уже отправилась на фронт.

"С начала полномасштабной войны в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" на предприятиях группы "Метинвест" производится и передается военным 150 тысяч бронежилетов. Это каждый 10-й бронежилет, защищающий наших военных, заявили в компании. Всего с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией уже более 3 млрд грн", – заявили в пресс-службе.