Оккупанты утром обстреляли приграничье Сумской области из РСЗО – глава ОВА

Он отметил, что ночью в области обстрелов не было.
"А утром россияне начали обстреливать приграничье Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня. Было 10 взрывов на нашей территории", – заявил Живицкий.
Глава ОВА сообщил, что информация о последствиях уточняется.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.