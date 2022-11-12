Оккупанты утром обстреляли приграничье Сумской области из РСЗО – глава ОВА

Он отметил, что ночью в области обстрелов не было.

"А утром россияне начали обстреливать приграничье Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня. Было 10 взрывов на нашей территории", – заявил Живицкий.

Глава ОВА сообщил, что информация о последствиях уточняется.