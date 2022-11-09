В Сумской области восстановили 400-метровый мост через Десну, взорванный из-за наступления оккупантов – ОВА

400-метровый мост через Десну снова соединяет Сумскую с Черниговской областью кратчайшим путем, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом 9 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"400-метровый красавец через Десну снова соединяет Сумскую с Черниговской областью кратчайшим путем. Теперь людям не нужно дополнительно преодолевать более полусотни километров, чтобы добраться с одного берега на другой, – написал руководитель ОВА. – Эта логистическая артерия также очень важна для работы предпринимателей, аграриев, экстренных служб. Ведь при неблагоприятных погодных условиях объезд вообще практически невозможен".

По словам Живицкого, два года назад мост был капитально отремонтирован, но "чтобы не пропустить русскую сволочь вглубь области, его взорвали".

"Оккупанты начали мастерить временные переправы, наводить понтонные мосты – и ничего у них не получилось", – рассказал глава Сумской ОВА.

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