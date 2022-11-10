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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за день выпустили 190 снарядов по Сумской области, сбросили взрывчатку с беспилотников

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За день оккупанты обстреливали приграничные районы из минометов, гранатометов, РСЗО, САУ, использовали зажигательные снаряды, сбрасывали взрывчатку
За день оккупанты обстреливали приграничные районы из минометов, гранатометов, РСЗО, САУ, использовали зажигательные снаряды, сбрасывали взрывчатку
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

190 снарядов и мин за 9 ноября направили россияне на приграничные общины Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелами россиян оказались семь общин. 

В Зноб-Новгородской общине по окрестностям одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было восемь взрывов. 

В Хотинской общине под обстрелами были два приграничных села, враг вел огонь из САУ. В одном из сел зафиксировали шесть прилетов, в другой – 42. "Чудом никто не пострадал", – добавил Живицкий.

В Краснопольской общине россияне сбросили взрывчатку с беспилотников на два соседних села, также зафиксировано 58 прилетов из гранатомета со стороны России.

В Эсманской общине россияне обстреляли одновременно два села. По одному было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовались зажигательные боеприпасы, загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 прилетов из РСЗО.

По Миропольской общине враг стрелял из минометов – было 15 взрывов и еще три прилета из САУ. 

Шалыгинскую общину россияне обстреляли тоже из минометов. Зафиксировано 10 прилетов. 

Середино-Будская община тоже страдала от минометных обстрелов из России. Зафиксировано восемь взрывов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий
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