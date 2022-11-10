Оккупанты за день выпустили 190 снарядов по Сумской области, сбросили взрывчатку с беспилотников

Под обстрелами россиян оказались семь общин.
В Зноб-Новгородской общине по окрестностям одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было восемь взрывов.
В Хотинской общине под обстрелами были два приграничных села, враг вел огонь из САУ. В одном из сел зафиксировали шесть прилетов, в другой – 42. "Чудом никто не пострадал", – добавил Живицкий.
В Краснопольской общине россияне сбросили взрывчатку с беспилотников на два соседних села, также зафиксировано 58 прилетов из гранатомета со стороны России.
В Эсманской общине россияне обстреляли одновременно два села. По одному было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовались зажигательные боеприпасы, загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 прилетов из РСЗО.
По Миропольской общине враг стрелял из минометов – было 15 взрывов и еще три прилета из САУ.
Шалыгинскую общину россияне обстреляли тоже из минометов. Зафиксировано 10 прилетов.
Середино-Будская община тоже страдала от минометных обстрелов из России. Зафиксировано восемь взрывов.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.