Оккупанты за день выпустили 190 снарядов по Сумской области, сбросили взрывчатку с беспилотников

За день оккупанты обстреливали приграничные районы из минометов, гранатометов, РСЗО, САУ, использовали зажигательные снаряды, сбрасывали взрывчатку Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Под обстрелами россиян оказались семь общин.

В Зноб-Новгородской общине по окрестностям одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было восемь взрывов.

В Хотинской общине под обстрелами были два приграничных села, враг вел огонь из САУ. В одном из сел зафиксировали шесть прилетов, в другой – 42. "Чудом никто не пострадал", – добавил Живицкий.

В Краснопольской общине россияне сбросили взрывчатку с беспилотников на два соседних села, также зафиксировано 58 прилетов из гранатомета со стороны России.

В Эсманской общине россияне обстреляли одновременно два села. По одному было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовались зажигательные боеприпасы, загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 прилетов из РСЗО.

По Миропольской общине враг стрелял из минометов – было 15 взрывов и еще три прилета из САУ.

Шалыгинскую общину россияне обстреляли тоже из минометов. Зафиксировано 10 прилетов.

Середино-Будская община тоже страдала от минометных обстрелов из России. Зафиксировано восемь взрывов.