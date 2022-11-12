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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются перевести боевиков "ЛДНР" на контракт с российской армией – Генштаб ВСУ

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Часть документов боевики "ЛДНР" прекратили выдавать, отметили в Генштабе ВСУ
Часть документов боевики "ЛДНР" прекратили выдавать, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются интегрировать захваченные территории Украины в правовое поле России. Об этом проинформировал 12 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российское военно-политическое руководство не прекращает попыток интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство Российской Федерации. Так, с 11 ноября на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности относительно участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что командованию созданных боевиками "ЛНР" и "ДНР" военных подразделений российской армии выдано "распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты Российской Федерации".

"Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем эти лица опасаются аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yiTN2C6RRM9brSzUKuP5hgnb5fWK17bmDZwo8qF7wgKY7TiTMdtmKkyCZfo9NfG3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.

Несмотря на подобные заявления, украинская армия продолжает деоккупацию своих территорий, в частности 11 ноября ВСУ зашли в Херсон.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, армия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, аннексия, боевики, банковские карты, законодательство, война России против Украины, документы, ЛДНР, российские оккупанты
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