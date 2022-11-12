Оккупанты пытаются перевести боевиков "ЛДНР" на контракт с российской армией – Генштаб ВСУ

"Российское военно-политическое руководство не прекращает попыток интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство Российской Федерации. Так, с 11 ноября на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности относительно участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что командованию созданных боевиками "ЛНР" и "ДНР" военных подразделений российской армии выдано "распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты Российской Федерации".
"Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем эти лица опасаются аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.
Несмотря на подобные заявления, украинская армия продолжает деоккупацию своих территорий, в частности 11 ноября ВСУ зашли в Херсон.