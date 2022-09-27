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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре боевика "ЛДНР" приговорены к тюремным срокам от 10 до 15 лет

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Четверых осужденных боевиков "ЛДНР" в ходе боевых действий взяли в плен ВСУ
Четверых осужденных боевиков "ЛДНР" в ходе боевых действий взяли в плен ВСУ
Фото: ЕРА

По материалам Службы безопасности Украины, четыре боевика террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" приговорены к тюремным заключениям сроком от 10 до 15 лет. Об этом 27 сентября в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники в составе российских оккупационных войск воевали на харьковском, луганском и донецком направлениях.

К 14 годам лишения свободы приговорен гражданин России, "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы ВСУ взяли в плен в Момотово Харьковской области.

15 лет тюрьмы получил уроженец Антрацита Луганской области, стрелок 208-го полка так называемой народной милиции "ЛНР". Украинские военные взяли его в плен во время боев в районе Рубежного.

"Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминирована государственная измена", – уточнили в СБУ.

Двум другим боевикам судьи вынесли приговор в виде 10 лет лишения свободы.

Один из них – бывший шахтер, "старший стрелок" гранатометного взвода незаконного военного формирования "ЛНР", попавший в плен во время боев за Северодонецк.

Другой боевик – житель поселка Зимогорье Луганской области. Он воевал в составе так называемого 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск.

"Свой "боевой опыт" начал со штурма украинских позиций в Кременной. После захвата оккупационными войсками Северодонецка участвовал в "зачистках" города. Вместе с сослуживцами взламывал и грабил покинутые жильцами квартиры. В начале августа в ближнем бою в районе Соледара украинские защитники захватили его в плен вместе с шестью другими боевиками", – отметили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0pBPbRkzjNkpiWhGgbMSsmz31J8chxbFHpDxSpRNqzw8WkfeF7seY9E4rGmF1tUEfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, боевики, плен, приговор, ВСУ, война России против Украины, ЛДНР
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