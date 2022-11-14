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14 ноября, 2022
 
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"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ

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ВСУ опередили Газманова и освободили Херсон раньше, чем он приехал
ВСУ опередили Газманова и освободили Херсон раньше, чем он приехал
Фото: depositphotos.com

Российский артист Олег Газманов, активно поддерживающий нападение России на Украину, должен был дать концерт в оккупированном Херсоне 13 ноября. ВСУ освободили город, и выступление не состоялось. Но, по мнению Газманова, причина была другая. Об этом он написал в своем Twitter.

"С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится. Как только что сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые", – написал Газманов, но позже пост удалил.

Однако скрин уже успел разлететься по сети и вызвал шквал шуток из-за того, что ВСУ сорвали уже несколько концертов путиниста и подписчики заметили эту закономерность.

https://www.facebook.com/roissya24/posts/pfbid02BSqTEWGiGxGPLDFhe3RTCkWyCpAtq2ZmsCRaQDXQ688Qd6AkwS34mdGthybr2ih1l

"Олег, запланируйте что-нибудь феерическое в Москве и Крыму! Желательно до Нового года", – попросил Denys Oskorbin.

"Олег Апокалипсиса", – пошутил Anatolii Riepin.

"Ничего не помешало. Херсонцы говорят, пусть приезжает. Мы выкупим все билеты", – написал Эдуард Оганян.

"И для экономии билет только в один конец пускай берет", – предлагает Egor Tilpunov.

Контекст:

В отношении Олега Газманова действует запрет на въезд в Украину, сообщала в январе 2021 года СБУ в ответ на запрос "Українських новин".

19 марта 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Олег Газманов.

Теги: Владимир Путин, Украина, Херсон, концерт, Олег Газманов, ВСУ, война России против Украины
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