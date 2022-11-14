"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ

"С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится. Как только что сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые", – написал Газманов, но позже пост удалил.
Однако скрин уже успел разлететься по сети и вызвал шквал шуток из-за того, что ВСУ сорвали уже несколько концертов путиниста и подписчики заметили эту закономерность.
"Олег, запланируйте что-нибудь феерическое в Москве и Крыму! Желательно до Нового года", – попросил Denys Oskorbin.
"Олег Апокалипсиса", – пошутил Anatolii Riepin.
"Ничего не помешало. Херсонцы говорят, пусть приезжает. Мы выкупим все билеты", – написал Эдуард Оганян.
"И для экономии билет только в один конец пускай берет", – предлагает Egor Tilpunov.
В отношении Олега Газманова действует запрет на въезд в Украину, сообщала в январе 2021 года СБУ в ответ на запрос "Українських новин".
19 марта 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Олег Газманов.