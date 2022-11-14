Россияне усилят наступление в Донецкой области после поражения в Херсоне – ISW

Российские мобилизованные показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и очень неохотно вступающими в бой Фото: EPA

Аналитики считают, что украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от возобновившихся наступлений России.

"Россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия, хотя вполне вероятно, что со временем они могут захватить Бахмут огромной ценой. Российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и очень неохотно вступающими в бой", – говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что мобилизованные россияне прибывают не сплоченными частями, а направляются в основном в качестве отдельных или небольших подразделений для замены частей, которые сражаются без отдыха в течение девяти месяцев, понесли огромные потери в живой силе и технике и сами в значительной степени деморализованы.

По данным экспертов, российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных вооруженных сил России, мобилизованных, наемников ЧВК "Вагнер", формирования БАРС (Российский добровольческий резерв), боевиков "ЛДНР", бойцов чеченских отрядов Рамзана Кадырова и добровольческие батальоны.

"Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера. Крайне маловероятно, что [командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей] Суровикин сможет превратить его в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Это странное сочетание сил, скорее всего, принесет некоторый выигрыш за счет одной лишь численности, но украинские защитники, вероятно, заставят их [российских военных] остановиться в течение следующих нескольких месяцев недалеко от исходных точек", – подытожили в институте.