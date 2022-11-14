За сутки от обстрелов в Донецкой области были ранены четыре человека – глава ОВА

Ранены люди в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском.

По данным ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1204 человека, ранены 2592 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых сейчас точно установить невозможно.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".