За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

В частности, от ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.



Также враг вел обстрелы:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 ноября в Украине погибло около 80 860 оккупантов.