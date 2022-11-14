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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

Россияне ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам и селам
Россияне ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам и селам
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов, совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в утренней сводке 14 ноября Генштаб ВСУ.

В частности, от ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Также враг вел обстрелы:

  • на северском направлении – из артиллерии разных типов – по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка Сумской области;
  • на слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии – по районам населенных пунктов Видродженовское, Уды, Стрелка, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;
  • на купянском и лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии – по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
  • на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии – по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;
  • на авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии – по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии – по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;
  • на запорожском направлении – из танков и артиллерии – по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное;
  • на таврическом направлении огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 ноября в Украине погибло около 80 860 оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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