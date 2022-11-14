За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

В частности, от ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.
Также враг вел обстрелы:
- на северском направлении – из артиллерии разных типов – по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка Сумской области;
- на слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии – по районам населенных пунктов Видродженовское, Уды, Стрелка, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;
- на купянском и лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии – по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
- на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии – по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;
- на авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии – по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
- на новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии – по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;
- на запорожском направлении – из танков и артиллерии – по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное;
- на таврическом направлении огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 ноября в Украине погибло около 80 860 оккупантов.