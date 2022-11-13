Оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область, повреждена линия электропередач – ОВА

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами. В 2.00 ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", – написал Старух.
В результате обстрела повреждена линия электропередач, жилые дома и легковые автомобили. Мирные жители не пострадали.
"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, которая была сбита нашими воинами и упала в одном из районов Запорожья. Спасибо спасателям и саперам, операция прошла удачно, опасные решетки вывезены за пределы жилых кварталов", – добавил Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.