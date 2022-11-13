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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область, повреждена линия электропередач – ОВА

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В результате обстрела повреждены жилые дома и легковые автомобили
В результате обстрела повреждены жилые дома и легковые автомобили
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Запорожскую область. Об этом 13 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами. В 2.00 ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", – написал Старух.

В результате обстрела повреждена линия электропередач, жилые дома и легковые автомобили. Мирные жители не пострадали.

"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, которая была сбита нашими воинами и упала в одном из районов Запорожья. Спасибо спасателям и саперам, операция прошла удачно, опасные решетки вывезены за пределы жилых кварталов", – добавил Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, российские оккупанты
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