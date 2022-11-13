Оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область, повреждена линия электропередач – ОВА

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами. В 2.00 ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", – написал Старух.

В результате обстрела повреждена линия электропередач, жилые дома и легковые автомобили. Мирные жители не пострадали.

"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, которая была сбита нашими воинами и упала в одном из районов Запорожья. Спасибо спасателям и саперам, операция прошла удачно, опасные решетки вывезены за пределы жилых кварталов", – добавил Старух.

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