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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье упала неразорвавшаяся ракета "Искандер", для обезвреживания необходима эвакуация – Офис президента

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Тимошенко рассказал, что боеприпас упал возле шести жилых домов
Тимошенко рассказал, что боеприпас упал возле шести жилых домов
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegrаm

12 ноября российские оккупанты нанесли по Запорожью удар с помощью ракеты "Искандер-К", она упала, не разорвавшись. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье. Выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города поблизости от шести жилых домов", – написал он.

Замглавы ОП подчеркнул, что такие кассетные снаряды могут в любой момент сдетонировать.

"Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции. Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли обезвредить российские снаряды", – объяснил Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщал об успешной работе над Запорожьем сил противовоздушной обороны.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, террористы, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, ракета, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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