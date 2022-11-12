В Запорожье упала неразорвавшаяся ракета "Искандер", для обезвреживания необходима эвакуация – Офис президента

"Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье. Выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города поблизости от шести жилых домов", – написал он.
Замглавы ОП подчеркнул, что такие кассетные снаряды могут в любой момент сдетонировать.
"Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции. Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли обезвредить российские снаряды", – объяснил Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщал об успешной работе над Запорожьем сил противовоздушной обороны.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.