В Запорожье упала неразорвавшаяся ракета "Искандер", для обезвреживания необходима эвакуация – Офис президента

"Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье. Выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города поблизости от шести жилых домов", – написал он.

Замглавы ОП подчеркнул, что такие кассетные снаряды могут в любой момент сдетонировать.

"Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции. Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли обезвредить российские снаряды", – объяснил Тимошенко.

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Ранее сегодня секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщал об успешной работе над Запорожьем сил противовоздушной обороны.