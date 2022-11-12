В Запорожье сработало ПВО, обломки попали на улицы города – горсовет

"Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это успешно сработали наши силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту", – написал он.
И.о. мэра призвал жителей Запорожья к осторожности.
"На улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", – объяснил Куртев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.