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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье сработало ПВО, обломки попали на улицы города – горсовет

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ПВО сработало успешно, отметил Куртев
ПВО сработало успешно, отметил Куртев
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

Над Запорожьем силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект, сообщил 12 ноября в Telegrаm секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это успешно сработали наши силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту", – написал он.

И.о. мэра призвал жителей Запорожья к осторожности.

"На улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", – объяснил Куртев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, ПВО, горсовет, война России против Украины, взрывы, Анатолий Куртев
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