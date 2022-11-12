В Запорожье сработало ПВО, обломки попали на улицы города – горсовет

"Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это успешно сработали наши силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту", – написал он.

И.о. мэра призвал жителей Запорожья к осторожности.

"На улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", – объяснил Куртев.

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