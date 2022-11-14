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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Харьков, информация о пострадавших уточняется – Терехов

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Оккупанты периодически запускают по Харькову ракеты
Оккупанты периодически запускают по Харькову ракеты
Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook (архив)

13 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил в Telegrаm мэр города Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно – промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Ранее Telegrаm-каналы показали вылет ракет из российского Белгорода.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщал глава обладминистрации Олег Синегубов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, оккупация, Белгород, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, мэр
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