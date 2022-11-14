Российские оккупанты обстреляли Харьков, информация о пострадавших уточняется – Терехов

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно – промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Ранее Telegrаm-каналы показали вылет ракет из российского Белгорода.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщал глава обладминистрации Олег Синегубов.