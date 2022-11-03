Оккупанты наносят удары по Харькову – Синегубов

Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты наносят удары по областному центру.

Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Также взрывы слышали в Николаеве, воздушную тревогу в городе и области не объявляли, добавило Общественное.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.