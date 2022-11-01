В Харькове снова остановлено метро

Причины остановки не сообщаются.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

После массированной ракетной атаки российских оккупантов 31 октября в Харькове в городе был поврежден объект критической инфраструктуры. Городской голова Игорь Терехов сообщал о проблемах с энергоснабжением и подачей воды. Также остановилось метро и электротранспорт. Вечером подземка снова заработала.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны. Утром 31 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты атаковали город. Позднее Синегубов написал, что удары по Харькову 31 октября Россия нанесла ракетами С-300.