Россияне обстреляли больницу, профилакторий и роддом в Торецке

Он отметил, что обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока. Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области невыносимой. За все свои преступления будет отвечать", – добавил Кириленко.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.



Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.

За предыдущие сутки, 22 сентября, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли пять человек.