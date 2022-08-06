В Торецке патрульные обнаружили 12 поклонников вонючего "русского мира", среди них корректировщиков – полиция

"Торецк – четыре километра от линии фронта. И здесь патрульные также обнаруживают коллаборантов и корректировщиков. Сегодня их 12. Нет, не присяжных, как в цивилизованных странах, а 12 поклонников вонючего "русского мира", – написал он.

Глава Нацполиции отметил, что в телефонах "подсвинков" нашли "многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях – вражеские группы, где демонстрировали свою приверженность стране-агрессору, а также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах".

"Немало зарабатывали на этом – нашли переводы средств из России. Недостраны, которая обезобразила жизнь и земли Украины. В дальнейшем с ними "поработают" соответствующие службы", – объяснил Билошицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)