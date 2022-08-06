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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Торецке патрульные обнаружили 12 поклонников вонючего "русского мира", среди них корректировщиков – полиция

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В соцсетях задержанные демонстрировали приверженность России, отметили в полиции
В соцсетях задержанные демонстрировали приверженность России, отметили в полиции
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

5 августа в Торецке Донецкой области задержали причастных к обстрелам города российскими оккупантами. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Торецк – четыре километра от линии фронта. И здесь патрульные также обнаруживают коллаборантов и корректировщиков. Сегодня их 12. Нет, не присяжных, как в цивилизованных странах, а 12 поклонников вонючего "русского мира", – написал он.

Глава Нацполиции отметил, что в телефонах "подсвинков" нашли "многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях – вражеские группы, где демонстрировали свою приверженность стране-агрессору, а также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах".

"Немало зарабатывали на этом – нашли переводы средств из России. Недостраны, которая обезобразила жизнь и земли Украины. В дальнейшем с ними "поработают" соответствующие службы", – объяснил Билошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid02DbHD4eewGeBRnsCFXdyqCDapxuCtJH9NUHBBZUnuXQErXGCw1DzeMEDZnoKuNxRTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил 2 июля глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Регион оккупанты обстреливают регулярно. По Торецку, в частности, россияне наносили удар 4 августа, жертвами обстрела стали семь человек, еще пять жителей получили ранения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, полиция, телефоны, вторжение, соцсети, переписка, обстрелы, война России против Украины, Торецк, Нацполиция, Алексей Билошицкий, коллаборационизм, россияне
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