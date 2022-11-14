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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 ноября оккупанты выпустили 264 снаряда, мины и ракеты по Сумской области – ОВА

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Пограничные общины Сумской области находятся под ежедневными обстрелами
Пограничные общины Сумской области находятся под ежедневными обстрелами
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

В воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты выпустили 264 снаряда, мины и ракеты по приграничным общинам Сумской области. Люди не пострадали, повреждены дома и линии электропередач, сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 прилетов), САУ (20 прилетов) и еще восемь взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений", – написал Живицкий.

Также оккупанты обстреляли из минометов Знобь-Новгородскую общину. Зафиксировано 11 прилетов.

Из САУ и минометов враг обстрелял Хотинскую общину. Было зафиксировано 26 взрывов. Поврежден дом, три трактора и линии электропередач.

Белопольскую общину в течение дня россияне обстреляли пять раз. Был 61 взрыв от вражеских мин и 17 прилетов из артиллерии.

"В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется. Также повреждены электролинии. Без человеческих потерь", – отметил глава ОВА.

С территории РФ оккупанты обстреляли Юнаковскую общину из САУ, было зафиксировано 34 прилета и 36 взрывов. Разрушений нет.

В Краснопольской общине россияне выпустили неуправляемые авиационные ракеты в направлении одной из пограничных деревень. Также оккупанты обстреляли из минометов окраины другой деревни, зафиксировано три прилета. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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